চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদে পদধ্বনি আসর অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’-এর ১৫৮২তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টায় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের শহীদ আলাউল হলে এ আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ। আসরের শুরুতে সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্য মজিবুল হক মালিক মজু ও চুয়াডাঙ্গার প্রবীণ বেতার শিল্পী আজহারুল ইসলামের মৃত্যুতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরাবতা পালন করা হয়। সাহিত্য পরিষদের অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতার সঞ্চালনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন আব্বাস উদ্দীন, লতিফা রহমান বনলতা, মো: শহিদুল ইসলাম, হারুন-অর-রশিদ, গুরু কাজল মল্লিক, মর্জিনা খাতুন, হুমায়ুন কবীর, আবু নাসিফ খলিল, গোলাম কবীর মুকুল ও মিম্মা সুলতানা মিতা। পঠিত লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন ইকবাল আতাহার তাজ, মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন, মো. বজলুর রহমান, হুমায়ুন কবীর, আবু নাসিফ খলিল ও মো. শাহজাহান আলী। আসরে আরোও উপস্থিত ছিলেন মো. মোজাম্মেল হক। সভাপতির সমাপনি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ‘পদধ্বনি’ আসরের ১৫৮২তম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

